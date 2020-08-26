 أوقاف بورسعيد: غرفة عمليات استعدادا لصلاة الجمعة - بوابة الشروق
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أوقاف بورسعيد: غرفة عمليات استعدادا لصلاة الجمعة

محافظة بورسعيد
محافظة بورسعيد
محسن عشرى
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 2:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 2:30 م
قرر الشيخ صفوت نظير وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة بورسعيد تشكيل غرفة عمليات بديوان المديرية برئاسته لمتابعة الاستعدادات النهائية لصلاة الجمعة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدة اليوم الأربعاء، بحضور مديري الإدارات والأقسام، مؤكدًا عدم السماح بصعود المنبر لغير المصرح لهم بالخطابة من الأوقاف، وفى المساجد المحددة فقط، والتي حددتها المديرية مع عدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة عشر دقائق، والالتزام بموعدها وبموضوعها مع الالتزام بعلامات التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة بالمساجد، والالتزام بالكمامة، وعدم فتح دورات المياة وصلاة الجنازة، وعدم فتح الأضرحة أو أي دعاية انتخابية أو مناسبة اجتماعية.

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