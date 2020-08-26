محافظ الوادي الجديد يلتقي وفد صندوق تحيا مصر

التقى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، وفد صندوق تحيا مصر، الذي يزور المحافظة لمتابعة موقف الوحدات التجارية التي تم تنفيذها بمدينتي الخارجة والداخلة، والبالغ عددها 71 وحدة، ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة والصندوق بإنشاء 5 أسواق تجارية بنطاق المحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ومحمد العديسي مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي.

واتفق الزملوط مع وفد الصندوق على سرعة تسليم الوحدات التجارية للمستحقين، من خلال التنسيق مع الوحدات المحلية.

وتناول اللقاء، عزم الصندوق الدعم والمساهمة في زواج الفتيات اليتيمات، وتوزيع مواد غذائية وملابس جديدة للأسر الأكثر احتياجًا، وكذلك بحث إمكانية دعم مركز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالخارجة.

وقدم محافظ الوادي الجديد، الشكر لصندوق تحيا مصر على دوره البارز في دعم المشروعات التنموية المختلفة بالمحافظة، مؤكدًا أن مؤسسات المجتمع المدني هي شريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية بالوادي الجديد.