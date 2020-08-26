قال وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إن فيضان نهر النيل هذا العام غير مسبوق مقارنة بفيضانات مائة عام سبقت.

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم، أنه على الرغم من أن الفيضان هذا العام هو الأعلى منسوبا إلا أن كمية المياه الواردة ليست الأكثر غزارة، وعزا ذلك لضيق مجرى النهر بسبب عمليات التشييد التي شهدها جانبا النيل خلال العشر أعوام الماضية.

ودعا وزير الري السوداني، مواطني ولاية الخرطوم، للترقب والانتباه خلال الأيام الثلاثة القادمة لاحتمالات تزايد ارتفاع النيل لتصل إلى 17.42 متر عن 17.38 متر الحالية.

وقدر عباس حجم تدفق المياه الواردة بـ800 مليون متر مكعب مضيفًا أن تدفقات نهر عطبرة ستصل إلى مناطق أبو حمد وشمال سد مروي خلال الخمس أيام القادمة.

وقال إن وزارة الري والموارد المائية السودانية تتابع تدفقات الأمطار عبر الأقمار الصناعية في الهضبة الإثيوبية وعند محطة الديم وكذلك لجميع قطاعات الري على النيل عند مدينة شندي وعطبرة وقطاع سد مروي.

وفي سؤال عن مدى تأثير تخزين سد النهضة على حجم تدفقات المياه إبان فترة موسم الأمطار الحالي، قال عباس إنه ليس لسد النهضة هذا الموسم أي تأثير لعدم اكتمال البناء فيه كما أن المرحلة الأولي للتخزين كانت خلال شهر يوليو.