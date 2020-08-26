نقل وزير داخلية باراجواي إلى المستشفى بعد إصابته بكورونا

أفادت وسائل إعلام في باراجواي، بأن وزير الداخلية في البلاد ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح أول عضو في مجلس الوزراء تصيبه العدوى.

وأكد وزير الصحة خوليو مازوليني، نتيجة فحص إوكليدس أسيفيدو الإيجابية، اليوم الثلاثاء. وقال عبر التلفزيون إن الوزير، 70 عاما، تم نقله إلى المستشفى في حالة مستقرة.

وكان معدل الإصابة بالعدوى في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ويبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة، منخفض نسبيا في البداية، لكن حالات الإصابة بفيروس كورونا زادت بسرعة أكبر الشهر الجاري، حيث بلغ عدد حالات الإصابة حتى أمس الاثنين 13602 حالة.

وفرضت حكومة الرئيس ماريو عبده قواعد مثل القيود الجزئية على حركة المرور، وحظر المشروبات الكحولية، في المناطق التي توجد بها معظم الإصابات.