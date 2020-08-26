خالد مجاهد: وزيرة الصحة في الصين الشهر المقبل لحضور توقيع اتفاقية التعاون في تصنيع اللقاحات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هناك اتفاقية بين الحكومتين المصرية والصينية للحصول على اللقاح الصيني فور ثبوت فعاليته، وإنتاجه في خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن هناك وفدا صينيا سيدرس خطوط الإنتاج في مصانع «فاكسيرا»؛ للتأكد من جاهزيتها، مشيرًا إلى أن السفير الصيني لدى مصر لياو لي تشانغ، دعى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، اليوم، لزيارة الصين في الشهر المقبل، لحضور مراسم توقيع اتفاقية التعاون في تصنيع اللقاحات، وتفقد مصانع إنتاج اللقاحات في الصين.

وتابع: «حريصون على تبادل الخبرات مع الجانب الصيني في مجالات عديدة»، قائلًا إن سفير بكين هنأ «زايد» على نجاح مصر في خطتها للتصدي لفيروس كورونا، وإدارة الأزمة، فضلًا عن أنه أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الفيروس، وثمن جهود مصر في المبادرات الصحية الرئاسية.

واستقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، السفير الصيني لدى مصر «لياو لي تشانغ»، بديوان عام الوزارة، لمناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» التابعة لوزارة الصحة والسكان وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية.