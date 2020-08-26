البحرين تؤكد أهمية تكثيف الجهود للوصول لحل عادل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

رحبت البحرين بالجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بين الإمارات وإسرائيل، بوقف ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات تعزز فرص التوصل إلى السلام في الشرق الأوسط وترسخ من دعائم الأمن والسلام في جميع أنحاء العالم، منوهة إلى أهمية تكثيف الجهود ومضاعفتها للوصول إلى حلٍ عادل واعتبار السلام خيارًا استراتيجيًا لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

جاء خلال استقبال الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، في المنامة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

وشدد سلمان على عمق العلاقات التاريخية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تستند إلى أوجهٍ مختلفة من التعاون الاستراتيجي والشراكات الوطيدة والتنسيق المستمر على كافة الأصعدة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

ونوه ولي عهد البحرين إلى أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ودعم الجهود الرامية إلى وقف دعم وتمويل الجماعات الإرهابية وتجفيف منابعه، وضرورة الالتزام بعلاقات حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها، ورفض التهديدات الإيرانية وما يتم من إطلاق صواريخ بالستية على دول المنطقة.

وأشار إلى ضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى مع التأكيد على إنتاج وتطوير، واستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية بموجب القانون الدولي.

ومن جانبه، أكد بومبيو عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الصديقين.

وكتب بومبيو، على موقع تويتر: "بحثنا أهمية بناء سلام واستقرار إقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الشرير في المنطقة".

ووصل بومبيو إلى المنامة في إطار جولة إقليمية شملت حتى الآن إسرائيل والسودان، ومن المقرر أن تتضمن الإمارات.