الاتصالات: إطلاق تطبيق إلكتروني لمنصة مصر الرقمية

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منصة «مصر الرقمية» توفر حزمًا من الخدمات الحكومية التي يُمكن للمواطن أن يتلاقاها من البرنامج، لافتًا إلى إطلاق تطبيق على الهاتف المحمول للمنصة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن الوزارة ستطلق تنفيذ الخدمات عبر مركز اتصال خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى تنفيذ الخدمات عبر مكاتب البريد لمن لا يرغب في التعامل مع التكنولوجيا بشكل مباشر.

وأوضح أن الوزارة تعد 50 مكتبًا من مكاتب البريد في المرحلة الأولى لتنفيذ الخدمات، تنطلق خلال الأسابيع المقبلة، متابعًا أن مواصفات المكاتب تتضمن وجود سعة مكانية تستوعب عدد أكبر من المواطنين، إضافة إلى الخدمات التي يقدمها البريد.

وأشار إلى أن البث التجريبي للمنصة سيشهد البدء بثلاث حزم من الخدمات، موضحًا أن الحزمة الأولى مع وزارة التموين وما يتعلق بخدماتها، والثانية تشمل التعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية لتجديد رخص القيادة واستخراج المخالفات وكل ما يتعلق بها، والحزمة الثالثة مع وزارة العدل.

وتابع أن المحامي سيتمكن عبر المنصة من تحريك الدعوى من مكتبه دون عناء الذهاب إلى المحكمة، مؤكدًا أن كل الخدمات المتعلقة ببطاقات التموين سيتم إجراؤها من خلال منصة مصر الرقمية، دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين.

وأعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، إطلاق البث التجريبي لمنصة «مصر الرقمية» لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية مثل حزم الخدمات الخاصة بكل من المرور، والتموين، والدعاوى القضائية والتوثيق بإجمالي عدد ٧٠ خدمة على أن يتم استكمال باقي الخدمات الحكومية تباعا مع نهاية العام الحالي.