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تباينت أسعار صرف العملات فى البنوك المصرية بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء، حيث استقر متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.84 جنيه للشراء 15.94 جنيه للبيع، واستقر اليورو عند 18.73 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 20.86 جنيه للشراء 20.98 جنيه للبيع، والريال السعودي 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 51.76 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات في البنك الأهلي، حيث انخفض سعر الدولار في البنك الأهلي بنحو قرشا واحدا ليصل إلى 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع.

بينما انخفض سعر اليورو أمام الجنيه بحوالى 3 قروش ليصل إلى 18.69 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع، بينما انخفض الجنيه الاسترلينى بنحو قرشا للشراء ليسجل 20.79، واستقر عند 20.98 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، فيما انخفض الدينار الكويتي أمام الجنيه بنحو 4 قروش ليصل 49.36 جنيه للشراء و3 قروش للبيع ليسجل 52.12 جنيه.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو قرشا ليسجل 15.84 جنيه للشراء و15.94 جنيه للبيع. وتراجع سعر اليورو قرشا ليسجل 18.69 جنيه للشراء و18.87 جنيه للبيع، وتراجع الجنيه الإسترلينى قرشا ليسجل نحو 20.79 جنيه للشراء، و20.98 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، وتراجع الدينار الكويتى 4 قروش ليسجل 49.36 جنيه للشراء، و3 قروش للبيع ليسجل 52.12 جنيه.