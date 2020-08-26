مجلس الأمن يحبط مجددا مسعى واشنطن لإعادة فرض العقوبات على طهران

روحانى: الولايات المتحدة باتت تتعرض لهزيمة يومية فى مجلس الأمن

أحبط مجلس الأمن الدولى، أمس الأول، مسعى الولايات المتحدة لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بسبب برنامجها النووى، إذ اعتبرت رئاسة مجلس الأمن أنها «ليست فى وضع يسمح لها» بقبول الطلب الأمريكى المثير للجدل.

وقال السفير الإندونيسى ديان تريانسياه دجانى الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر أغسطس إن رئاسة المجلس «ليست فى وضع يسمح لها باتخاذ أى إجراء» بناء على الإخطار الذى قدمته ورفضته الغالبية العظمى من أعضاء المجلس.

وأضاف خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط أن السبب الرئيسى فى موقف رئاسة مجلس الأمن هذا هو عدم وجود توافق فى الآراء فى أعلى هيئة أممية بشأن المسعى الأمريكى، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتقدمت الولايات المتحدة بهذا الطلب إلى رئاسة مجلس الأمن بناء على آلية «سناب ــ باك» المنصوص عليها فى الاتفاق النووى والتى تتيح إعادة فرض كل العقوبات الأممية على إيران تلقائيا إذا ما أخطرت دولة طرف فى الاتفاق رئاسة مجلس الأمن بأن طهران لم تلتزم فى نظرها بتعهداتها.

لكن الغالبية العظمة من أعضاء مجلس الأمن ترى أن الولايات المتحدة خسرت الحق فى تفعيل هذه الآلية فى مايو 2018 حين انسحبت من الاتفاق بقرار من الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وفرضت بصورة أحادية عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.

وبالفعل فما أن أخطرت الولايات المتحدة رئاسة مجلس الأمن رسميا بقرارها تفعيل آلية «سناب ــ باك» الأسبوع الماضى حتى أرسل 13 من أعضاء المجلس الـ15 رسالة خطيّة إلى الرئاسة الإندونيسية يطلبون فيها اعتبار طلب واشنطن لاغيا.

وعارضت 13 دولة عضو فى مجلس الأمن، من أصل 15، بينها روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا، المبادرة الأمريكية الخاصة بإعادة العقوبات الأممية على إيران، بينما أيدتها فقط الولايات المتحدة وجمهورية الدومينيكان.

وقال دبلوماسى لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم نشر اسمه إن الإخطار الأمريكى «لم يحدث بالنسبة لنا»، مؤكدا أن الولايات المتحدة هى «لوحدها» فى هذا المسعى و«هدفها النهائى هو تدمير الاتفاق النووى بعد أن فرضت بالفعل عقوبات (أحادية) على إيران».

لكن الولايات المتحدة رفضت الإقرار بالهزيمة. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلى كرافت: «لقد ذكرنا الأعضاء بحقنا المنصوص عليه فى القرار 2231 فى تفعيل آلية سناب ــ باك، وبعزمنا الراسخ على القيام بذلك فى ظل افتقار المجلس إلى الشجاعة والوضوح الأخلاقى».

من جانبه، قال الرئيس الإيرانى، حسن روحانى، إن الولايات المتحدة باتت تتعرض لهزيمة يومية فى مجلس الأمن الدولى.

وأضاف روحانى، فى تصريحات صحفية، أمس: «هزائم أمريكا المتوالية فى مجلس الأمن الدولى ناجمة عن مقاومة الأمة الإيرانية»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.