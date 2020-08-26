وزير الخارجية الأمريكية يصل إلى البحرين

وصل مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، إلى مملكة البحرين مساء اليوم الثلاثاء ضمن جولة له في عدد من دول المنطقة، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا).

ووصل بومبيو إلى المنامة قادما من السودان عقب زيارة لإسرائيل.

كان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد ابلغ بومبيو خلال لقائهما في الخرطوم في وقت سابق من اليوم الثلاثاء أن حكومته انتقالية ولا تمتلك تفويضا للتطبيع مع إسرائيل.

كما ناقش بومبيو مع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق اول عبد الفتاح البرهان خلال لقاء في الخرطوم تعزيز العلاقات بين السودان وإسرائيل،بحسب بيان للمتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورجان اوتاجوس تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه.

وتابع البيان أن بومبيو والبرهان ناقشا أهمية استمرار دعم الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون ومسار السودان نحو الديمقراطية.

يشار إلى أن البرهان التقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اوغندا في شهر فبراير الماضي.