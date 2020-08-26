محافظ الغربية يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بقرى سمنود

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عددًا من المشروعات الخدمية بقري مركز سمنود للوقوف على مستوى الأداء وما تم إنجازه، حيث بدأت الجولة بتفقد الوحدة الاجتماعية بقرية أبو صيربنا، ثم تفقد الأعمال الإنشائية لمكتب التموين بالقرية، والذي يتكون من دور أرضي ويخدم 20 ألف بطاقة تموينية ويقام على مساحة 207 أمتار.

وكلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة سمنود بالتنسيق مع مسؤولي شركة المياه والكهرباء بسرعة دخول المرافق حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال ليقدم المكتب خدماته التموينية للمواطنين في الموعد المحدد.

كما شاهد الأعمال الجارية بمدرسة هند المنزلاوي التجريبية للغات، والتي أقيمت على مساحة 3772 مترًا بتكلفة قدرها 11 مليونًا و227 ألفًا 545 جنيهًا، ومكونة من 28 فصلًا، بالإضافة إلى غرف لمعامل العلوم والحاسب الآلي، وغرف للمكتبة، والطبيب والزائرة الصحية.

ووجه محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من جميع الأعمال لاستقبال الطلبة خلال العام الدراسي القادم.

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بزيارة قرية ميت هاشم حيث تفقد المدرسة المصرية اليابانية بسمنود للاطمئنان على مدى الاستعداد للعام الدراسي، وهذه المدرسة تعمل منذ العام الدراسي السابق، وأقيمت على مساحة 4208 أمتار بتكلفة إجمالية 15 مليونًا و949 ألفًا و857 جنيهًا.

وفي نهاية الجول تفقد محطة مياه الشرب القديمة، وأصدر تعليماته لرئيس مدينة سمنود بتوفير قطعة أرض يتم تخصيصها لنقل المحطة إليها لزيادة سعتها ورفع كفاءتها.

ورافق المحافظ، خلال جولته رئيس مدينة سمنود، ومديرو مديريات التربية والتعليم، والري والتموين، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس هيئة الأبنية التعليمية.