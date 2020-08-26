راونيتش يهزم موراي ويتأهل إلى ربع نهائي «ويسترن آند ساذرن» للتنس

قطع الكندي ميلوش راونيتش سلسلة من ثماني هزائم متتالية أمام البريطاني آندي موراي وتغلب عليه 6 / 2 و6 / 2 صباح اليوم الأربعاء ضمن منافسات الدور الثالث من بطولة "ويسترن آند ساذرن" المفتوحة للتنس، ليتأهل على حسابه إلى دور الثمانية.

وتوقف اللعب خلال الشوط الأول من المجموعة الثانية من المباراة بسبب هطول أمطار غزيرة، وجرى استئناف المباراة بعد توقف استمر 87 دقيقة.

وودع موراي، المصنف الأول على العالم سابقا، منافسات البطولة المقامة في نيويورك، بينما يلتقي راونيتش في دور الثمانية، الصربي فيليب كرايينوفيتش.

وأثنى راونيتش على موراي، العائد إلى بطولات المحترفين بعد الخضوع لجراحة في أعلى الفخذ وقضاء فترة طويلة لإعادة التأهيل.

وقال راونيتش الذي خسر أمام موراي في نهائي بطولة ويمبلدون عام 2016 :"هناك جزء معدني مثبت في أعلى فخذه، ولا يمكن للكثير من اللاعبين تحقيق العودة في ظل هذا الوضع. لذلك، أقدم له التهنئة، وفي كل مرة يخوض فيها منافسة، سيكون هذا أمرا مثيرا للإعجاب."

وصعد إلى دور الثمانية أيضا في وقت سابق من مساء الثلاثاء، النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم، والروسي دانييل ميدفيديف والألماني يان لينارد شتراف والإسباني روبرتو باوتيسا أجوت.

كذلك تأهل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والأمريكي ريلي أوبيلكا.