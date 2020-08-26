عشرات القتلى بفيضانات فى أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، أمس، مقتل عشرات الأشخاص بفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة فى شمال العاصمة كابول دمرت مئات المنازل.

وتجرى عمليات إنقاذ لأشخاص محاصرين تحت أنقاض المبانى المنهارة فى شاريكار، عاصمة ولاية باروان التى هطلت عليها أمطار غزيرة ليل الثلاثاء الأربعاء، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال عبدالمجيد من سكان شاريكار لشبكة «تولو نيوز» التلفزيونية إن «هناك عائلتين فى حينا ما زالتا تحت الأنقاض. نحتاج إلى المزيد من عمال الإنقاذ لمساعدتنا».

وأوضحت وزارة الصحة العامة، فى بيان، أن 46 شخصا على الأقل قتلوا فى باروان وأصيب حوالى 80 آخرين.

فيما قالت الناطقة باسم محافظ المنطقة وحيدة شاهكار إن عدد القتلى بلغ 66 مع إصابة أكثر من 90 شخصا إضافة إلى تهدّم أكثر من 500 منزل.

وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعى سيارات وعربات تطفو على طول الشوارع المليئة بالمياه الموحلة.

وقال القصر الرئاسى فى بيان إن الرئيس الأفغانى، أشرف غنى، أمر بإرسال إعانات طوارئ إلى شاريكار.

والكوارث الناجمة عن الفيضانات غالبا ما تتكرر فى أفغانستان خصوصا فى المناطق الريفية الفقيرة.