بومبيو يبحث مع ولي عهد البحرين مواجهة النفوذ الإيراني «الشرير» في المنطقة

استقبل ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الذي وصل إلى المملكة مساء أمس.

وكتب بومبيو، على موقع تويتر: "بحثنا أهمية بناء سلام واستقرار إقليميين، بما في ذلك أهمية وحدة الخليج ومواجهة النفوذ الإيراني الشرير في المنطقة".

وكان بومبيو قد التقى أمس وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، وأكد على الشراكة القائمة منذ فترة طويلة مع البحرين.

ووصل بومبيو إلى المنامة في إطار جولة إقليمية شملت حتى الآن إسرائيل والسودان، ومن المقرر أن تتضمن الإمارات.