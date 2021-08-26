العراق: 70 حالة وفاة و8084 إصابة بفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الخميس، بتسجيل 70 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 20 ألفا و480 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 8084 إصابة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و855 ألفا و781 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 8728 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليون و695 ألفا و241.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 44 ألفا و512 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 3 ملايين و192 ألفا و127 شخصا.