مسؤولون أمريكيون يرجحون ضلوع داعش خراسان بهجومي مطار كابول

رجح مسئولون أمريكيون ضلوع تنظيم "داعش خراسان" الإرهابي في الهجوم الذي وقع عند مطار العاصمة الأفغانية كابل، اليوم الخميس، فأوقع عشرات الضحايا بين قتيل وجريح.

وبحسب مصدر مطلع على الإفادات في الكونجرس الأمريكي بشأن الموقف في أفغانستان، اليوم الخميس، فإن مسئولين أمريكيين لديهم اعتقاد قوي بأن تنظيم داعش (ولاية خراسان) مسؤول عن تنفيذ هجوم المطار.

وقال مصدر آخر من الحكومة الأمريكية مطلع على أنشطة المخابرات، إن الحكومة ما زالت تحقق لكن هجوم المطار يحمل "كل العلامات المميزة" لهجوم من تنفيذ تنظيم داعش (ولاية خراسان).

وأودى الانفجاران اللذان شهدتهما كابل، اليوم الخميس، بحياة 40 شخصا، وإصابة نحو 130 آخرين.

وأكدت حركة طالبان، التي أدانت الهجوم الذي استهدف مطار كابل، أن الهجوم وقع في منطقة خاضعة لسيطرة القوات الأمريكية.

وكان مسئول في البنتاجون أكد في وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات في صفوف الجنود الأمريكيين إلى 5 جراء انفجار كابل، لكن حالة أحد الجنود وصفت بالخطيرة.

في غضون ذلك، قال مصدر مطلع لرويترز إن البيت الأبيض لم يعلن، يوم الخميس، ما يشير إلى تغيير في خطط الرئيس جو بايدن بشأن الموعد النهائي للانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، نتيجة التفجيرات التي وقعت عند مطار كابول.