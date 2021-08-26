أعلن مستشفى الطوارئ بكابول عن تسبب انفجاري مطار العاصمة الأفغانية عن إصابة أكثر من 30 شخصًا ووفاة 6 في طريقهم إلى المستشفى، وذلك وفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» جون كيربي، اليوم الخميس، وقوع انفجار خارج مطار «حامد كرزاي الدولي» بالعاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الانفجار أسفر عن وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، لكنه لم ترد أي أنباء عن الإصابات بين مواطنين أمريكيين.

وقال جون كيربي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نؤكد حصول انفجار خارج مطار كابول، ليس من الواضح إن كان هناك إصابات في هذا الوقت. سنوافيكم بتفاصيل إضافية عندما يتسنى لنا ذلك».