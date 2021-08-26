أمريكا وعمان تؤكدان التزامهما المشترك بتحقيق السلام والأمن في المنطقة

أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان ونظيرها العماني الشيخ خليفة الحارثي، التزامهما المشترك بالسلام والأمن في جميع أنحاء المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، أن الجانبين ناقشا - خلال اجتماعهما في واشنطن العاصمة الأمريكية "واشنطن" - قضايا أخرى مهمة للعلاقة بين الولايات المتحدة وسلطنة عمان، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد العماني وجذب الاستثمار الأجنبي.

وكانت شيرمان في زيارة إلى سلطنة عمان شهر يوليو الماضي توجهت خلالها بالشكر لنظيرها على دور عمان في التوسط من أجل إرساء السلام في المنطقة.