وزيرة الدفاع الألمانية: التهديدات الإرهابية في كابول تزايدت بشدة

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حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، اليوم الخميس، من استمرار تزايد خطر الإرهاب حول مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت اليوم بالعاصمة الألمانية برلين: "إننا نعلم أن التهديدات الإرهابية تزايدت بشكل كبير لدرجة أنها صارت ملموسة أكثر.. إننا نوجد حاليا في أخطر المراحل وأكثرها ارتباكا وحساسية".

وواصل الجيش الألماني مهمة الإجلاء التي يقوم بها منذ الأسبوع الماضي لألمان وموظفين محليين في أفغانستان صباح اليوم، وأجلى الجيش اليوم 150 شخصا آخرين من العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت قيادة العمليات على "تويتر" اليوم أن طائرة عسكرية من طراز "إيه 400 إم" على متنها أشخاص باحثين عن حماية من أفغانستان انطلقت باتجاه العاصمة الأوزبكية طشقند الساعة 9.42 (بالتوقيت الألماني).

يشار إلى أنه يتم من هناك مواصلة السفر إلى ألمانيا.

وتعد هذه الرحلة أحد آخر رحلات الإجلاء الجوي من أفغانستان التي يقوم بها الجيش الألماني.

ومنذ بدء عملية الإجلاء يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أجلى الجيش الألماني أكثر من 5300 شخص من أفغاني.