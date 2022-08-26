شرطة أستراليا تضبط حوالي 190 كيلوجراما من المخدرات مخبأة في سيارة

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على أربعة رجال بعد أن عثرت على أكثر من 190 كيلوجراما من المخدرات مخبأة في سيارة بنتلي تم شحنها من كندا إلى أستراليا.

وقالت الشرطة الأسترالية ، اليوم الجمعة ، إنها عثرت على 161 كيلوجراما من مخدر الميثامفيتامين، المعروف أيضا باسم الميث أو الجليد، و30 كيلوجراما من الكوكايين مخبأة خلف المصابيح الأمامية للسيارة ، التي وصلت إلى سيدني من كندا عبر الشحن البحري في وقت سابق من أغسطس.

وأوضحت الشرطة إن إجمالي قيمة المخدرات تقدر بنحو 155 مليون دولار أسترالي (108 ملايين دولار أمريكي).

وذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إنه تم القبض على ثلاثة رجال وامرأة ووجهت إليهم اتهامات بشأن مزاعم التورط في جلب المخدرات.

وأعلنت قوات حرس الحدود الأسترالي اليوم الجمعة أيضا عن ضبط أكبر عملية على الإطلاق في أستراليا لجلب مخدر الميثامفيتامين.

وقالت قوات حرس الحدود الأسترالي، والتي ذكرت الأسبوع الماضي إنها عثرت على 748 كيلوجراما من الميثامفيتامين مخبأة داخل حجر رخامي في حاويات شحن بحرية قادمة من الإمارات، وبفحص المزيد من الحاويات في بورت بوتاني في سيدني تم العثور على 1060 كيلوجراما إضافيا من المخدرات مخبأة بنفس الطريقة.

وقال جون واتسون القائم بأعمال قائد شرطة نيو ساوث ويلز اليوم الجمعة إن الحمولة الإجمالية تجاوزت 1800 كيلوجرام.

وأضاف واتسون: "هذه أكبر عملية ضبط لمخدر 'الجليد' في تاريخ أستراليا".