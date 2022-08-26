تسجيل 262 إصابة جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الجمعة ، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 262 إصابة جديدة محلية بمرض كوفيد-19، منها 111 في إقليم هينان.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1239 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الخميس، من بينهم 444 في التبت و 285 في هينان.

وقالت اللجنة إن 428 مريضا بكوفيد-19 خرجوا يوم الخميس من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 228 ألفا و 474 حالة.

ولم يشهد يوم الخميس أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.