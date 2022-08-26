وزير الري يتفقد مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بمحطة الحمام

• زيارة محطة (1) بالمسار والاجتماع مع العاملين بالمشروع والتوجيه بصرف مكافأة لهم نظير المجهود المبذول وتشجيعا لبذل المزيد من الجهد

• الدكتور سويلم: مشروع الحمام مثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات

• المشروع نموذج لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري اليوم الجمعة الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٢، زيارة ميدانية لمحافظة الإسكندرية لتفقد مشروعات الموارد المائية والرى بالمحافظة.

وتفقد سويلم، محطة (١) على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام والواقعة على مصرف العموم بمنطقة جنوب الضبعة، بقدرة رفع ٩ أمتار وبنسبة إنجاز حالياً تصل إلى ٣٩%، حيث تم الانتهاء من حوض الطرد، وجاري العمل في حوض المصرف وعنبر الطلمبات وتحويلة مصرف العموم أمام المحطة.

وعقد سويلم اجتماعاً مع مهندسى وفني الوزارة العاملين بالمشروع، والسيد ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى الشركات المنفذة، واستشارى المشروع، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع المسار الناقل.

وأثنى الوزير على المجهودات الكبيرة المبذولة من جميع العاملين بالمشروع، حيث وجه بصرف مكافأة لمهندسي وفنيي الوزارة العاملين بالمشروع تشجيعا لهم على بذل المزيد من الجهد.

وصرح بأنه تم تنفيذ حوالي ٣٨.٥٠% من أعمال مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام، حيث تم الانتهاء من تنفيذ محطات الرفع بنسب تتراوح بين (٣٩ – ٥٠) % من المستهدف، ونهو مسار القناة المفتوحة بنسبة تنفيذ ٣٢ %، ونهو مسار المواسير بنسبة ٥٢ %، مشيراً إلى أن هذا المسار يمتد بطول ١١٤ كيلومتر (عبارة عن مسار مكشوف بطول ٩٢ كم ومسار مواسير بطول ٢٢ كم) وصولاً إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها حالياً بطاقة ٧.٥٠ مليون م٣/ يوم، وتعد أكبر محطة لمعالجة المياه بالعالم، بالإضافة لإعادة تأهيل مجاري مائية قائمة بطول ٦٠ كيلومتر وإنشاء ١٥ محطة رفع.

وأوضح أن هذا المشروع يهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية بمنطقة غرب الدلتا اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة، وأن هذا المشروع يُعد مثالاً للإدارة الرشيدة للمياه فى مصر وإعادة تدوير كل قطرة مياه عدة مرات، كما أن هذا المشروع يُعد نموذجاً لمشروعات التنمية الشاملة التي توفر الآلاف من فرص العمل للمهندسين والفنيين والعمال.