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مصر
خطيب الجامع الأزهر: صفاء القلوب وصلاحها نتيجة حتمية لتحري الحلال
الإرشاد الزراعي ينفذ دورة حول التحول الرقمي ودوره في تنمية المجتمعات الريفية
وزير الأوقاف: الإنجازات التي تحققها الدولة في عهد الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد
وزير الأوقاف: البرنامج الصيفي للطفل فرصة لتحصين الأبناء من أي اختطاف فكري
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مدير وكالة الطاقة الذرية: مستعد لقيادة بعثة لزيارة محطة زابوريجيا في أقرب وقت
المستشار الألماني يستقبل رئيس وزراء أوكرانيا في برلين 4 سبتمبر المقبل
السلطات الأوكرانية: إجلاء أكثر من 9600 شخص من منطقة دونيستك
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فيراري يفرض هيمنته على التجربة الأولى لسباق فورمولا-1 البلجيكي
أوليفر كان يوضح سبب «ضحكته» بعد قرعة دوري الأبطال
بي إن سبورتس تعتذر عن تجاهل اسم مكابي حيفا
رأي
فن
الأحد.. السيمفونى يعزف مختارات من أشهر الأوبرات العالمية على مسرح النافورة
بالصور.. حسام حبيب يرقص على أنغام أغنية «اللي باعنا» في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي
شيرين عبدالوهاب: رجعت لنفسي في ليلة عاشوراء وأنا مكنتش متوضية ولا مصلية ولا صايمة
بعد غد.. الأوبرا تنظم حفلين متتاليين على مسرح المحكى ضمن فعاليات مهرجان القلعة
مال وأعمال
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مواطن
26 أغسطس 2022.. النفط يرتفع قرب 100 دولار بعد تحرك أوبك بلس لدعم استقرار السوق
البورصة تربح أكثر من 11 مليار جنيه خلال أسبوع.. وارتفاع جماعي لمؤشراتها
شركات صناعية روسية تعرض منتجاتها بالإمارات في نوفمبر المقبل
حوادث وقضايا
الأمن يصطحب شخصا من داخل مسجد بالدقهلية.. الداخلية توضح حقيقة الواقعة
ضبط شخص في القليوبية نشر صور أسئلة وأجوبة بدعوى أنها للثانوية العامة الدور الثاني
ضبط شخص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار في الفيوم
ضبط متهم بحيازة 20 كيلو حشيش و4300 قرص مخدر في الإسكندرية
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