الإرشاد الزراعي ينفذ دورة حول التحول الرقمي ودوره في تنمية المجتمعات الريفية

وزير الأوقاف: الإنجازات التي تحققها الدولة في عهد الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد