وزير خارجية اليابان يصل تونس للمشاركة في قمة تيكاد 8

وصل وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إلى تونس، مساء أمس، مع وفد رسمي للمشاركة في مؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا (تيكاد8) والمقرر يومي 27 و28 من الشهر الجاري في العاصمة التونسية.

ويغيب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا عن القمة بعد الإعلان عن اصابته بفيروس كورونا قبل أيام من المؤتمر. وسيشارك كيشيدا في القمة عن بعد، وفق ما ذكرت الحكومة اليابانية في وقت سابق.

وقال وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحفي مع الوزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، إن اليابان ستواصل دعمها لتونس في مشاريع التنمية والبنية التحتية وعدة قطاعات، مضيفا دعم طوكيو لإصلاحات الحكومة في ظل الشفافية.

تأتي قمة (تيكاد8) في وقت تشهد فيه تونس تحولا سياسيا منذ إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021 وحله البرلمان وهيئات دستورية أخرى، ومن ثم اعلانه لخارطة طريق مكنت من وضع دستور جديد عبر استفتاء شعبي قاطعته المعارضة، فيما ستنظم انتخابات برلمانية مبكرة في نهاية العام الجاري.

ويواجه الرئيس سعيد ضغوطا خارجية من شركائه لإجراء حوار شامل مع معارضيه ووضع قانون انتخابي يضمن مشاركة سياسية واسعة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال الجرندي إن تونس تسعى للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية وتعزيز الديمقراطية في البلاد.

وأعلن اليوم عن توقيع خمس اتفاقيات مع الوفد الياباني تتعلق بالتعاون الفني والبيئة والاستثمار ومنع الازدواج الضريبي.