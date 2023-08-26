تعمير مطروح: بناء 25 بيتا بدويا في جنوب سيدي براني بتكلفة 9 ملايين جنيه

قال الدكتور آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، إن العمل جاى فى بناء القرية البدوية التعمير 1 بجنوب مدينة سيدي بـ25 كيلومترا.

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية، لبناء القرية البدوية التعمير 1، بلغت 9.1 مليون جنيه، وتم بناءها على مساحة 40 ألف متر مربع، وهى عبارة عن 24 منزلا بدويا مسطح المنزل 150 مترا، ويتكون المنزل من صالة و3 غرف نوم وغرفة مربوعة بمدخل خاص و2 حمام، بينها حمام خاص بالمربوعة ومساحة خلفية مفتوحة خاص بتربية الطيور والمواشى، وهناك مسافة تباعد 25 مترا بين المنازل من جميع الجوانب لمراعاة الخصوصية للتعمير والتصميمات.

وأكد أن ذلك فى إطار خطة جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى بمطروح، لتنمية المحافظة بمد وتمهيد ورصف الطرق التنموية، وبناء القرى البدوية، وحفر وتطهير وبناء آبار وسدود حصاد مياه الأمطار التى تستخدم فى أعمال الشرب وتربية الأغنام وري الزراعات.