كييف تنتقد خططا أوروبية تعتزم تمديد حظر استيراد المنتجات الزراعية الأوكرانية

انتقدت أوكرانيا، خطط بعض دول الاتحاد الأوروبي، للحد من استيراد منتجاتها الزراعية، حتى نهاية العام الحالي، ودعت إلى العثور على «حل متوازن».

وتعتزم سلوفاكيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وهنغاريا، تمديد الحظر على واردات الحبوب الأوكرانية، حتى نهاية عام 2023.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان، إنّ كييف تعتبر تمديد القيود التجارية على استيراد المنتجات الزراعية بعد انتهاء حظر المفوضية الأوروبية، في 15 سبتمبر المقبل، هو أمر غير مقبول تماما، وفق وكالة سبوتنيك».

وأضافت أن ضم فئات أخرى من المنتجات الأوكرانية إلى قائمة البضائع المحظورة استيرادها، هو أمر غير مفهوم تماما بالنسبة لكييف.

وأشارت إلى أن القيود الأحادية الجانب من هذا النوع لا تتوافق مع «اتفاقية الشراكة» بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وكذلك مبادئ وقواعد السوق الموحدة للاتحاد.

كما حثت كييف قيادة الاتحاد الأوروبي على إيجاد "حل متوازن" لهذا الوضع.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها اتخذت بعض الإجراءات فيما يتعلق باستيراد بعض محاصيل الحبوب من أوكرانيا.

وتهدف هذه التدابير إلى القضاء على الصعوبات اللوجستية المرتبطة بهذه المنتجات في بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا، وفقا للمفوضية.

ودخلت الإجراءات حيز التنفيذ، في الفترة من 2 مايو إلى 5 يونيو الماضيين، ثم تم تمديد الحظر حتى 15 سبتمبر المقبل.