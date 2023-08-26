مصدر بالنقل: الانتهاء من تركيب ثاني ماكينات حفر مترو الهرم

كشف مصدر بوزارة النقل عن الانتهاء من تركيب ثانى ماكينات حفر المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمعروفة إعلاميا باسم (مترو الهرم)، من إجمالى ٤ ماكينات حفر سيتم تشغيلها بالتوازى استعدادا لبدء الحفر فى المرحلة الجديدة.



وأضاف المصدر لـ«الشروق» أن ثانى ماكينات مترو الهرم ركبت داخل النفق استعدادا لبدء حفر الجزء الخاص بها فى المرحلة الأولى للخط، منوها إلى أن التحالف المصرى المكون من ٤ شركات سيتولى عملية حفر المرحلة فى الوقت نفسه لتقليل زمن التنفيذ، حيث تتم عملية الحفر داخل نفقين منفصلين، لتقليل المدة الزمنية لتنفيذ الخط.



وأوضح أن ماكينات الحفر الجديدة لا علاقة لها بحفر المحطات، حيث إن حفر المحطات يجرى بمعدات وآلات حفر عادية مثل التى تستخدم فى البناء كمرحلة أولى، لكن حفر نفق المترو فيجب أن يحدث بمُعدة حفر مخصصة لذلك، متوقعا أن يستغرق حفر المرحلة متوسط عامين لتنفيذه بشكل كامل.



وأشار المصدر إلى استكمال شركات التحالف المُنفذة للمشروع تجهيز باقى المحطات المرحلة، حيث جار حفر باقى المحطات لتكون جاهزة عند وصول ماكينة الحفر إليها، لافتا إلى أن بعض محطات المرحلة جاهزة لاستقبال ما كينة الحفر ووضعت الحلقات الخرسانية الخاصة بالخط بجانب كل محطة.