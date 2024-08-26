قال النائب ياسر الهضيبي، محامي الفنان محمد فؤاد في واقعة مستشفى عين شمس التخصصي، إن «المتهم الرئيس في الواقعة ليس الفنان محمد فؤاد وأهليته وليس الطاقم الطبي بمستشفى عين شمس؛ ولكن المتهم الرئيس في الواقعة التي تكرر في كل أنحاء ومستشفيات مصر؛ هو النظام المنظم لاستقبال حالات الطوارئ بجميع مستشفيات مصر».

ورأى خلال تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، أن هذا النظام يعيق تقديم الرعاية الكريمة للمرضى والتعامل المهني مع الطاقم الطبي، قائلا: «ما المانع أن المريض يدخل ويخرج من المستشفى بشكل كريم والطاقم الطبي والطبيب يعامل معاملة كريمة تحفظ كرامته وواجباته».

ودعا الهضيبي، إلى استغلال هذه الواقعة كفرصة لإصلاح هذا النظام ووضع آليات جديدة تسهم في القضاء على مثل هذه المشكلات، متابعا: «أناشد وزير الصحة ووزير التعليم العالي بمعالجة هذا الأمر بوضع نظام جديد يعالج ويقضي على مثل هذه الأمور».

كما شدد أن الفنان محمد فؤاد تعرض للظلم بسبب اتهامات وسائل التواصل الاجتماعي له بالتعدي على الطبيب، قائلا: «الفنان محمد فؤاد أتظلم في الواقعة لأن الوسائل التواصل الاجتماعي هي الآن التي تحرك الأمور، وبدأ الأمر باتهام الفنان محمد على الطبيب هو وأهليته وهذا لم يحدث نهائيا، فالفنان محمد فؤاد ذهب إلى النيابة بتهمة واحدة فقط وهي إهانة موظف عام بالقول فقط».

وأضاف أن النيابة استمعت إلى فؤاد بالأمس وشاهدت 5 فيديوهات واستمعت لـ 5 شهود، مؤكدًا من جانبه أن «النيابة تأكدت أنه لا يوجد اعتداء من الفنان محمد فؤاد نهائيًا سواء على الطاقم الطبي أو على الطبيب»، مشيرا إلى أن «فؤاد» صرح بأنه يكن «كل الاحترام لجيش مصر الأبيض والأطباء، فكل الفئات فيها الصالح وبعض الطالح».