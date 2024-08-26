محامي محمد فؤاد: نظام الطوارئ بالمستشفيات هو المتهم الرئيسي في واقعة موكلي والطبيب

اعتبر ياسر الهضيبي محامي الفنان محمد فؤاد، أنه لا يوجد متهم في واقعة موكله وطبيب مستشفى عين شمس التخصصي.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن المتهم الرئيسي في الواقعة ليس الفنان وأهليته ولا الطبيب ولا الطاقم الطبي، لكن المتهم هو نظام استقبال حالات الطوارئ في جميع المستشفيات.

وأشار إلى أن الواقعة التي جرت في عين شمس التخصصي تكرر في كل المستشفيات بكل المحافظات، موضحًا أنه لا يوجد ما يمنع دخول المريض وخروجه بشكل كريم وأن يُعامل الطبيب معاملة كريمة.

وشدد على ضرورة علاج هذه المعضلة لمصلحة المواطن والطبيب، وأن يتم تعديل هذا النظام وإيجاد حل لمشكلة الاستقبال والطوارئ، معقبا: «اللي معاه مريض هو اللي مريض.. هو اللي تعبان به وبيدفع مبالغ ضخمة وهو من يواجه حسن أو سوء معاملة».

https://youtu.be/8X00gj-aCtg

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل الفنان محمد فؤاد، بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد تحقيقاتها بشأن واقعة التعدي على طبيب في مستشفى عين شمس التخصصي.

وسبق أن تبادل فؤاد والطبيب تبادل الاتهامات في أحد مستشفيات القاهرة، باعتداء كل منهما على الآخر.