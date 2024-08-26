القوات الصاروخية البيلاروسية تجري تدريبات قتالية في روسيا

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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية إرسال أطقم القوات الصاروخية ووحدات المدفعية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، لإجراء تدريبات قتالية في روسيا.

ووفقا للوزارة، ستقوم الوحدات خلال ذلك بجلسة اختبار «حول التحكم في الضربات الصاروخية وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة في القوات المسلحة لجمهورية بيلاروس»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وفي وقت سابق، أجرت وحدات من الجيش البيلاروسي عمليات تدريب قتالية على أنظمة الدفاع الجوي S-300 وTor-M2 في روسيا.

كما أجرى الطيارون البيلاروس تدريبات قتالية على متن طائرة «Su-30SM» بصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى.

وقيّم وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، الذي زار ساحة التدريب، نتائج التدريبات بشكل إيجابي.