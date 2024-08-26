قدمت فرقة مواويل حفلًا على مسرح المحكي، ضمن فعاليات الدورة 32 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، والمقامة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد.

وأبهرت فرقة مواويل التي تضم الفنانين "عبد الرحمن بلاله ورضوى إبراهيم"، جمهور القلعة بمختارات من الأعمال الغنائية الفلكلورية ذات طابع شعبي منها "إحنا البلدي، علي آه يا عيني علي آه (مربعات)، ناس ليها بخت وناس ملهاش، بتناديني تاني ليه، خلي البساط أحمدي، متي يا كرام الحي، علي ورق الفل دلعني، ياما دجت ع الراس طبول".

وفى العاشرة مساء يلتقي عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي بجمهور المهرجان في أمسية روحانية تضم مختارات من أشهر أشعار الذكر والتواشيح والابتهالات الدينية التي نجح من خلالها في تحقيق انتشاراً واسعاً وقاعدة جماهيرية عريضة.