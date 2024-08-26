 مصرع طفل دهسا أسفل عجلات قطار في الدقهلية - بوابة الشروق
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مصرع طفل دهسا أسفل عجلات قطار في الدقهلية

نعمان سمير
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:52 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 7:52 م

لقي طفل مصرعه في محافظة الدقهلية، دهسًا تحت عجلات قطار في مدينة المنزلة، ونقلت جثته إلى مشرحة مستشفى المنزلة العام تحت تصرفات النيابة العامة.

وتلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنزلة العام بوصول أشلاء جثة لطفل ادعاء حادث قطار.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة، إلى مكان البلاغ، وتبين من المعاينة الأولية مصرع طفل على شريط القطار بالمنزلة، حيث دهسه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد، وتبين أن الطفل يدعى "سيف الدين.م، 12 عاما، مقيم المنزلة"

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.


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