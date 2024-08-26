العائلة المالكة النرويجية تعتزم حضور حفل زفاف الأميرة مارثا لويز والأمريكي دوريك فيريت

من المقرر أن تتزوج الأميرة النرويجية مارثا لويز، ابنة الملك هارالد الخامس، من شريكها المثير للجدل دوريك فيريت السبت المقبل، وسط خلافات حول خلفية العريس وحقوق وسائل الإعلام في الحفل.

وقال البلاط الملكي النرويجي، اليوم الاثنين، إن أفراد العائلة الملكية النرويجية، بما في ذلك الملك هارالد والملكة سونيا وولي العهد الأمير هاكون والأميرة ميت ماريت، سيحضرون حفل الزفاف في قرية جيرانجير السياحية غربي البلاد.

وأضاف البلاط الملكي، في بيان، إن الأسرة تتطلع إلى حفل الزفاف. ومن المقرر إقامة احتفال أولي في ميناء أليسوند النرويجي القريب يوم الخميس المقبل.

وتعرضت علاقة الأميرة مارثا لويز مع فيريت، وهو أمريكي يصف نفسه بأنه "شامان" أي له صلة بالأرواح، لانتقادات شديدة في النرويج.

والأميرة هي الابنة الكبرى للملك هارالد، ولكنها الرابعة فقط في ترتيب ولاية العرش حيث لم تتغير قوانين الخلافة في النرويج إلا بعد ولادتها.

ويأتي الحفل أيضا بعد أسابيع فقط من تأكيد الشرطة النرويجية أنها فتحت تحقيقات في مزاعم العنف المنزلي الجديدة ضد ماريوس بورج هويبي، الابن البالغ من العمر 27 عاما للأميرة النرويجية ميت ماريت من زواج سابق.

وأكد البلاط الملكي أن هويبي لن يحضر حفل الزفاف.

ويحتل طفلا ميت ماريت من ولي العهد الأمير هاكون، الأميرة إنجريد ألكسندرا والأمير سفير ماجنوس، المركز الثاني والثالث في ترتيب ولاية العرش.