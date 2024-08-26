طارق السيد يصدم جماهير الزمالك في صفقة بن شرقي

وجه طارق السيد، نجم الزمالك السابق، صدمة لجماهير القلعة البيضاء، بشأن التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، مؤكدا أن الصفقة أصبحت في مهب الريح.

قال طارق السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" مفيش بن شرقي".

وكان مسؤولو نادي الزمالك قد دخلوا في مفاوضات مع أشرف بن شرقي للتعاقد معه الفترة الماضية لكن الأمور المالية كانت سببا في تعطل الصفقة.

وكانت تقارير صحفية قد أفادت بتلقي أشرف بن شرقي عرضا من أحد الأندية القطرية، لضمه في الفترة الحالية، والمفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، وأن المغربي ينظر حاليا للعرض المادي الأكبر بالنسبة له، وسوف يتم حسم الأمور بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.