المستشار الألماني يتعهد بتشديد قواعد اللجوء بعد هجوم الطعن في زولينجن

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، بتكثيف عمليات الترحيل خلال زيارة إلى مدينة زولينجن التي شهدت مقتل ثلاثة في هجوم طعن مرتبط بتنظيم داعش مطلع الأسبوع وأثار انتقادات من المعارضة المنتمية إلى أقصى اليمين تجاه تعامل حكومته مع مسألة الهجرة.

وقال شولتس للصحفيين في مدينة زولينجن حيث وضع زهرة في مكان الهجوم "سيتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من ترحيل غير المسموح لهم بالبقاء في ألمانيا"، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف "كان هذا إرهابا. وكان موجها لنا جميعا".

وأدى الهجوم، الذي يواجه شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاما الاتهام بالمسؤولية عنه، إلى توتر سياسي حول قواعد اللجوء والترحيل قبل انتخابات مقررة في ثلاث ولايات بشرق ألمانيا في سبتمبر .

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع مساء الجمعة. وإلى جانب القتلى الثلاثة، أصيب ثمانية بعضهم في حالة خطيرة.

ويتصدر حزب البديل من أجل ألمانيا المنتمي إلى أقصى اليمين، والذي يشن حملة قوية على الهجرة، استطلاعات الرأي في ساكسونيا وتورينجن حيث من المقرر إجراء انتخابات يوم الأحد، وفي براندنبورج التي ستُجرى انتخاباتها في 22 سبتمبر.



