الأونروا: بدء حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بغزة في 31 أغسطس إذا سمحت الظروف

قالت القائم بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بقطاع غزة إيناس حمدان، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في القطاع ستبدأ في 31 أغسطس إذا ما سمحت الظروف بذلك.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الإثنين، أن منظمة اليونيسف أعلنت وصول عدد من اللقاحات بالفعل إلى قطاع غزة.

وعبرت عن أملها في التعاون مع منظمتي الصحة العالمية واليونيسف في إنجاح حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، التي تستهدف إعطاء اللقاحات عبر المراكز الصحية للأونروا التي يمكن تشغليها.

ولفتت إلى أن الوكالة تستطيع حتى الآن، عشرة مراكز صحية بجانب نحو 100 نقطة صحية متنقلة لأكثر من 640 ألف طفل في القطاع. وتمنت أن تكون الظروف مواتية أمام تنفيذ الحملة، لا سيما أن هناك الكثير من التحديات والمصاعب، وأن فترات الهدوء غير مضمونة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، وصول مليون و260 ألف عبوة من التطعيمات الخاصة بمكافحة شلل الأطفال، من نوع "OPV2"، بالإضافة إلى 500 حافظة لقاحات، إلى قطاع غزة.

وقالت الوزارة إنه يجري الإعداد لإطلاق حملة التطعيم بالتنسيق مع الشركاء، ومنهم هيئة الأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية.

وقبل يومين، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن قطاع غزة الذي يعاني من آثار الحرب الإسرائيلية لقرابة 10 أشهر، شهد ظهور حالة إصابة بفيروس شلل الأطفال من النمط 2، لأول مرة منذ 25 عاماً، وسط مساعي الأمم المتحدة لوقف القتال لمدة أسبوع كي يتلقى الأطفال اللقاحات المضادة لشلل الأطفال.