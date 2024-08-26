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ترامب: سأضم ماسك إلى الحكومة إذا كان لديه الوقت لذلك

د ب أ
نشر في: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 11:25 م | آخر تحديث: الإثنين 26 أغسطس 2024 - 11:25 م

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اليوم الاثنين، إنه سيضم إيلون ماسك إلى حكومته إذا كان لدى أغنى شخص في العالم الوقت لذلك ، مضيفا أن الدور الذي يمكن أن يلعبه رئيس شركتي تيسلا وسبيس إكس هو الاستشاري الاتحادي لخفض التكاليف.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترامب قوله في مقابلة مع الصحفي شون ريان ومادحا ماسك باعتباره عبقريا،:" سأضمه إلى الحكومة بالتأكيد ، لكنني لا أعرف كيف سيمكنه فعل ذلك مع كل الأشياء التي يفعلها".

وأضاف ترامب،:" لكنه يمكن أن يتقلد منصبا استشاريا لصالح هذا البلد ويمنحك بعض الأفكار الجيدة للغاية في مجال الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال".


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