وصول طائرة مساعدات سعودية إلى مطار العريش لدعم أهالي غزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي، اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية رقم (59)، ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته المملكة العربية السعودية عقب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد مصدر بمحافظة شمال سيناء أن الطائرة محمّلة بـ9 أطنان من المساعدات الغذائية، مقدمة من المملكة لصالح الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذلك في إطار الدعم الإنساني المستمر الذي تقدمه المملكة لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأشار المصدر إلى أنه من المقرر نقل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ضمن الجهود المتواصلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية في القطاع، والمساهمة في دعم صمود الأهالي خلال الأزمة الراهنة.