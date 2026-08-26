استمرار فعاليات مبادرة يلا صيانة لرفع كفاءة الأثاث المدرسي في الغربية

تواصل مديرية التربية والتعليم بالغربية فعاليات مبادرة «يلا صيانة»، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، وتعظيمًا للاستفادة من إمكانات مدارس التعليم الفني، وذلك تحت رعاية اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية.

وقال ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، في تصريحات صحفية، إن المبادرة تمثل نموذجًا متميزًا للعمل الجماعي والاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة داخل المؤسسات التعليمية.

وأشار إلى أنها تسهم في تنمية روح المسؤولية والانتماء لدى الطلاب، وتؤكد أهمية التعليم الفني باعتباره قاطرة للتنمية وركيزة أساسية لبناء المستقبل.

وأوضح أن فعاليات المبادرة انطلقت اليوم بإدارة قطور التعليمية، من مدرسة قطور الابتدائية المشتركة، حيث تم الانتهاء من صيانة ١٠٠ ديسك.

وأكد وكيل الوزارة، أن مبادرة «يلا صيانة» تستهدف رفع كفاءة الأثاث المدرسي وتحسين البيئة التعليمية داخل المدارس قبل بدء الدراسة، إلى جانب تجهيز المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ورفع كفاءة الديسكات والكراسي المدرسية وإعادة استخدامها.

وأضاف أن المبادرة تهدف كذلك إلى تعظيم الاستفادة من إمكانات وورش التعليم الفني، وترشيد الإنفاق وتحقيق وفر مالي في الموازنة، فضلًا عن تعزيز ثقافة العمل والإنتاج وخدمة المجتمع.

وأشار حسن، إلى أن تنفيذ المبادرة يتم وفق خطة عمل منظمة تشمل الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، موضحًا أن جميع المدارس قامت بحصر دقيق للمقاعد والديسكات والكراسي التالفة التي تحتاج إلى صيانة.

ولفت إلى تولي الإدارات التعليمية توفير المستلزمات والخامات اللازمة لعمليات الإصلاح والدهانات، بالتعاون مع جمعية رعاية الطلاب بالغربية، وإدارتي المشاركة المجتمعية واللامركزية بالإدارات التعليمية.

ومن المقرر أن يشارك معلمو التعليم الفني بمختلف التخصصات في أعمال الإصلاح والدهانات، بمشاركة الطلاب وتحت إشراف مباشر من معلمي التعليم الفني، لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة واستمرار العمل حتى الوصول إلى الهدف المطلوب قبل بدء الدراسة.