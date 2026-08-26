إزالة خزان لتجميع مياه الشرب وإعادة بيعها للمواطنين في الفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع قوات الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على خطوط ومرافق مياه الشرب، أسفرت عن إزالة وردم خزان مياه أرضي بقرية فانوس التابعة لمركز طامية، جرى إنشاؤه لتجميع مياه الشرب النقية من الخط الرئيسي وإعادة بيعها للمواطنين مقابل تحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، خلال اجتماع خدمة المواطنين، بالتصدي الحازم لجميع التعديات على خطوط مياه الشرب والوصلات الخلسة، ومخالفات استخدام مياه الشرب في ري الأراضي الزراعية، مع إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وشاركت في الحملة الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة طامية، وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتنسيق مع قوات الشرطة، حيث جرى إزالة الخزان المخالف وردمه بالكامل، بعد ثبوت استخدامه في تجميع مياه الشرب من الخط الرئيسي؛ تمهيدًا لبيعها للمواطنين بصورة غير قانونية.

وكان محافظ الفيوم، استمع، خلال لقاء خدمة المواطنين، إلى شكوى أحد الأهالي بشأن تعدي عدد من المواطنين على خطوط مياه الشرب من خلال تنفيذ وصلات خلسة لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، فضلًا عن ملء خزانات بمياه الشرب بالمخالفة للقانون وإعادة بيعها للمواطنين، بما يمثل تعديًا على المرافق العامة واستيلاءً غير مشروع على مياه الشرب، فضلًا عن تأثيره على انتظام الخدمة المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ حملة مكبرة بالتنسيق بين شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ومجلس مدينة طامية، ومديرية أمن الفيوم، لإزالة جميع التعديات الواقعة على خطوط مياه الشرب في المنطقة محل الشكوى، ورفع الوصلات المخالفة، وتكسير وردم الخزانات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، مع توسيع نطاق الحملات لرصد وإزالة الحالات المماثلة بمختلف مراكز المحافظة.

وأوضح المهندس وليد سعيد، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الحملة نُفذت بالتعاون مع مديرية أمن الفيوم، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، والإدارات المعنية بالشركة، مشيرًا إلى إزالة وردم خزان مياه أرضي أُنشئ لتجميع مياه الشرب النقية من الخط الرئيسي بغرض إعادة بيعها للمواطنين وتحقيق مكاسب مالية بالمخالفة للقانون.

وأضاف أن الخزان الذي جرى ردمه بالكامل يبلغ طوله 7 أمتار، وعرضه 6 أمتار، وعمقه 3.5 متر، وكان قد أقامه أحد المواطنين بقرية فانوس بمركز طامية بهدف تجميع مياه الشرب وبيعها للمواطنين بصورة غير قانونية.

وأكد رئيس شركة مياه الفيوم، أن هذه الممارسات تمثل تعديًا على خطوط ومرافق مياه الشرب، وتؤثر سلبًا على كميات المياه وضغوطها التي تصل إلى المواطنين، بما ينعكس على انتظام واستدامة الخدمة.

وشدد الدكتور محمد هاني غنيم، على استمرار حملات إزالة التعديات على شبكات ومرافق الدولة، والتصدي لمخالفات تنفيذ وصلات مياه الشرب الخلسة أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان وصول مياه الشرب النقية إلى جميع المناطق بعدالة وانتظام.

وأكد محافظ الفيوم، أن المحافظة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حسم ضد كل من يحاول العبث بمقدرات الدولة أو الإضرار بالصالح العام، داعيًا المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات تتعلق بمياه الشرب أو التعدي على الشبكات والمرافق.

وشدد المحافظ، على استمرار التصدي بكل حسم للتعديات والتوصيلات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بما يسهم في الحفاظ على مرافق الدولة وضمان استدامة خدمات مياه الشرب المقدمة للمواطنين.