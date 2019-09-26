الحريري ينعي شيراك: وقف إلى جانب لبنان في أصعب الظروف وساند الشعب الفلسطيني

نعى رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك الذي وافته المنية في وقت سابق، اليوم الخميس، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وقال الحريري - في بيان - إن شيراك كتب تاريخا حافلا بالإنجازات في القضايا العربية واللبنانية، حيث وقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضاياه المشروعة، وأمسك بيد لبنان في أصعب الظروف وتقدم الصفوف دفاعا عن حريته واستقلاله وسيادته.

وأضاف الحريري أن اللبنانيين والعرب يشعرون اليوم بخسارة رجل ترك أثرا عميقا في وجدانهم على مدى سنوات طويلة، مضيفا: "إنني من موقعي السياسي والعائلي أشعر بخسارة خاصة لصديق عزيز، شكل التوأم الروحي لرئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والأخ الكبير لعائلتي التي عرفته داعما ونصيرا وأبا، ولبلدي الذي لن ينسى أياديه البيضاء في دعم لبنان والعمل على حمايته وتقدمه".