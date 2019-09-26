الاتحاد الأوروبي يرفض اتهامات ترامب وزيلينسكي بشأن المساعدات لأوكرانيا

جدد الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى المساعدات المالية التي قدمها لأوكرانيا خلال الخمس سنوات الماضية بعد نشرتعليقات أدلى بها الرئيس فولوديمير زيلينسكي بشأن التكتل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ورفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق بشكل مباشر اليوم الخميس على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتحاد الأوروبي "يجب أن يساعد أكثر"، ولكن المتحدث أشار إلى مساعدة مالية بقيمة أكثر من 15 مليار يورو (4ر16 مليار دولار) أرسلها التكتل إلى كييف.

وقال كارلوس رويز دي جورديولا في بروكسل: "لقد جمعنا أكبر حزمة دعم لأوكرانيا في تاريخ الاتحاد الأوروبي".

وأمس الأربعاء جرى إعلان نسخة من محادثة هاتفية أجريت في يوليو بين ترامب وزيلينسكي. وخلال المحادثة قال زيلينسكي إنه "منطقيا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكبر شريك لنا ولكن فعليا الولايات المتحدة هي شريك أكبر بكثير".

ودعم الاتحاد الأوروبي كييف خلال الصراع الجاري في شرق أوكرانيا، بالقرب من الحدود الروسية، حيث يقاتل الانفصاليون المدعومون من روسيا الجيش الأوكراني منذ عام 2014.

وسعى زيلينسكي لوضع تصريحات يوليو الماضي في سياق أمس الأربعاء، قائلا إن المحادثة الهاتفية مع ترامب أجريت في لحظة صعبة لأوكرانيا.

وقال زيلينسكي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرينفورم): "أنا ممتن لأي مساعدة لأوكرانيا، خصوصا من قادتنا الأوروبيين.. وكثيرين غيرهم".

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا اندريفا إن دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا هو "عملية تبادلية"، مضيفة أنه كلما نفذت أوكرانيا إصلاحات، سيكون هناك المزيد من الدعم.