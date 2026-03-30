إيران تشن هجمات صاروخية على إسرائيل تسفر عن إصابة 11 شخصا واندلاع حريق في مصنع كيماويات

أفادت خدمات الطوارئ الإسرائيلية بإصابة 11 شخصا على الاقل بالقرب من مدينة بئر السبع الصحراوية، اليوم الأحد، جراء هجمات صاروخية إيرانية على جنوبي إسرائيل.

وقالت خدمة الطوارئ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن الأشخاص أصيبوا جراء شظايا قذفتها موجات الصدمة الناتجة عن الضربات.

ودوت صافرات الإنذار من الغارات الجوية مرارا في أنحاء جنوب البلاد بعد رصد صواريخ.

وفي إحدى الضربات، اندلع حريق كبير في مصنع للكيماويات على أطراف بئر السبع. وأظهرت لقطات تلفزيونية عمودا كثيفا من الدخان يتصاعد من الموقع.

وأعربت السلطات لفترة وجيزة عن خشيتها من احتمال حدوث انبعاثات لمواد خطرة أثناء الحريق، مما قد يشكل خطرا على السكان في المناطق المجاورة.

غير أن وزارة حماية البيئة الإسرائيلية أعلنت لاحقا أن عمليات التفتيش لم تتوصل لوجود أي خطر مباشر على السكان.