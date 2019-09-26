هيئة الانتخابات الرئاسية التونسية ترجح إجراء الجولة الرئاسية الثانية في 13 أكتوبر

رجح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية نبيل بفون إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 13 أكتوبر المقبل.

وأوضح بفون - في تصريح اليوم الخميس - أن الهيئة تلقت حتى صباح اليوم، طعنين من كل من المرشحين حاتم بولبيار وناجي جلول، بينما لم تتلق طعنا من عبد الكريم الزبيدي، حسبما أفاد مدير حملته فوزي عبد الرحمن في تصريح سابق.

وأضاف أن هذين الطعنين يستوجبان تحديد موعد جلسة قضائية للنظر فيهما في الطور الاستئنافي، والذي سيتطلب تقريبا أسبوعا لصدور الحكم والإعلان عنه، لتعلن بعد ذلك هيئة الانتخابات رسميا عن النتائج النهائية للجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت حلول قيس سعيد في المرتبة الأولى من نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي الذي تمكن من حصد 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

وتعد الانتخابات الرئاسية الحالية هي ثاني انتخابات رئاسية تشهدها تونس منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.