الجزائر تسجل 170 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 50 ألفًا و914 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، أشارت «الصحة الجزائرية»، مساء السبت، إلى تسجيل أربع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1711.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 102 حالات شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي من تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 35 ألفًا و756.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 989 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 32 مليون إصابة.