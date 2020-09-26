المنسي قنديل: مدينة المحلة أخرجت شلة ثقافية أثرت الحياة الأدبية المصرية

قال الكاتب محمد المنسي قنديل أحد أعضاء شلة المحلة الأدبية، إن مدينة المحلة أخرجت شلة ثقافية أثرت الحياة الأدبية المصرية في مختلف فنونها، لافتا إلى أن تلك الشلة كانت نتيجة للطبيعة المتميزة التي كانت تشهدها مدينة المحلة باعتبارها طبيعة ولادة للأفكار.

وأضاف قنديل خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي فى برنامج "المساء مع قصواء" المذاع عبر قناة "TeN"، أن تلاقي الأهواء والهوايات المشتركة كانت الرابط المشترك الذي جمعه مع الكاتب الكبير جار النبي الحلو، وباقي أعضاء شلة المحلة التي تعد أشهر شلة أدبية أثرت الحياة الثقافية والأدبية في مصر.

وأشار إلى أنه بعد اكتمال شلة المحلة كان لها اجتماع أسبوعي لمناقشة أخر الأعمال، والنتاج الأدبي الذي يقدمه كل عضو بهدف النهوض بمستوى أفراد الشلة الأدبية.