مستشفى شفاء الأورمان تواصل حملات التوعية للكشف المبكر حول سرطان الثدى

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على أنه تقرر مواصلة واستكمال حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدى والكشف المبكر له، وذلك مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الاحترازية طبقا لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

قال الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، إن إدارة المستشفى قررت مواصلة حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى من جديد، وذلك بحد أقصى 20 سيدة فقط فى إطار مبادرة «صعيد بلا سرطان»، وذلك لدعم سيدات الصعيد بالقرى والنجوع المختلفة.

وأوضح الدكتور هانى حسين، أنه نجحت المستشفى خلال الفترة الماضية فى تنظيم حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدى الأسبوعية التى بدأتها منذ افتتاح المستشفى، حيث تم خلالها حتى مارس 2020 فحص واستقبال 2455 سيدة من قرى ونجوع جنوب الصعيد لإجراء مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدى عليهن، حيث كانت المستشفى من أول المستشفيات التى تطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر على سيدات مدن وقرى الأقصر بالمجان تماما، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى للكشف على المرضى فى قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول «صعيد بلا سرطان».

أعلنت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، على أنه تقرر مواصلة واستكمال حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى حول سرطان الثدى والكشف المبكر له، وذلك مع الالتزام بالتباعد والاشتراطات الاحترازية طبقا لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

قال الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، إن إدارة المستشفى قررت مواصلة حملات التوعية للكشف المبكر بالقرى من جديد، وذلك بحد أقصى 20 سيدة فقط فى إطار مبادرة «صعيد بلا سرطان»، وذلك لدعم سيدات الصعيد بالقرى والنجوع المختلفة.

وأوضح الدكتور هانى حسين، أنه نجحت المستشفى خلال الفترة الماضية فى تنظيم حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدى الأسبوعية التى بدأتها منذ افتتاح المستشفى، حيث تم خلالها حتى مارس 2020 فحص واستقبال 2455 سيدة من قرى ونجوع جنوب الصعيد لإجراء مبادرات الكشف المبكر لسرطان الثدى عليهن، حيث كانت المستشفى من أول المستشفيات التى تطلق فعاليات القوافل الطبية للكشف المبكر على سيدات مدن وقرى الأقصر بالمجان تماما، وذلك فى إطار الدور المجتمعى للمستشفى للكشف على المرضى فى قوافل أسبوعية مجانية لخدمة هدفها الأول «صعيد بلا سرطان».