أهلي جدة يتأهل لربع نهائي أبطال آسيا على حساب شباب أهلي دبي

تأهل أهلي جدة السعودي إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، بعد الفوز على شباب أهلي دبي الإمارتي ركلات الترجيح 3/4 ، لحساب دور الـ16 من البطولة والتي أقُيمت مساء اليوم السبت على ملعب الجنوب.

ولجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لك منهما، حيث سجل الأوزبكستاني عزيزجون جانييف الهدف الأول لشباب أهلي دبي في الدقيقة 28، وعادل السوري عمر السومة النتيجة لأهلي جدة في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وأهدر أحمد خليل ركلة الجزاء الأولى لفريق شباب أهلي دبي، كما أهدر عمر السومة الركلة الخامسة لأهلي جدة، لتنتهي ركلات الترجيح لصالح الفريق السعودي بنتيجة 3/4 واستمرار مشواره في البطولة الآسيوية.

وكان أهلي جدة قد تأهل للدور الـ16 من دوري أبطال آسيا بعد أن احتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما وصل شباب أهلي دبي للدور ذاته بعد أن قام الاتحاد الآسيوي بإلغاء نتائج فريق الهلال السعودي بالمجموعة الثانية الثانية بعد عدم اكتمال لاعبيه أمام شباب أهلي دبي الإماراتي بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.