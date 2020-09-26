إبراهيم عيسى: جماعة الإخوان مستأجرة منذ البذرة الأولى لنشأتها

قال الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، إن مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا استطاع ضم أفرع للجمعية خارج الإسماعيلية، كالحضارة وشبرخيت والمحمودية وبورسعيد وأبو صير والسويس، مشيرًا إلى أنه أنفق على هذه الفروع من صندوق جمعية الإسماعيلية.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «أصل الجماعة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن البنا استمر في التوسع في فروع جمعية الإسماعيلية من؛ مدرسة ومعهد فتيات ومشغل، قائلًا إن الشكوك والشائعات ظلت تلاحقه حول مصدر الإنفاق.

ولفت إلى أن مصدر أموال جماعة الإخوان المسلمين سؤال لم يفلح الإخوان في الإجابة عليه بشكل منطقي، واصفًا ردود الجماعة بأنها «غير شافية ومليئة بالمراوغة».

وتابع الكاتب الصحفي: «التشكيك الذي أحاط بجماعة الإخوان منذ التأسيس وحتى اليوم ينضح بالحقيقية بأن الإخوان جماعة مستأجرة منذ البذرة الأولى ونطفة حسن البنا».

وأشار إلى أن «الإخوان» لا تجد مشكلة كما بناها البنا على مد اليد لأي جهة أجنبية أو مصرية، مضيفًا أن «البنا كان يرى بأنه يطهر المال الدنس عندما تتلقاه يداه وتتلقفه الجماعة».

وأوضح أن انتماء الجماعة منذ اللحظة الأولى لإنشائها على يد مؤسسها البنا كان إسلاميًا وليس وطنيًا، مضيفًا: «نشهد بامتياز على سرطنة المجتمع المصري من تحت بهذه الجماعة».