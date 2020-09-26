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كشف حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي موقفه من انتقال أسامة جلال مدافع الفريق إلي قطبي الكرة المصرية الأهلي و الزمالك.

وقال طولان في تصريحات إذاعية عبر راديو "أون سبورت": " نحن نبني فريق قوي ولا يوجد باب مفتوح للتفريط في أي لاعب، وتحديدا أسامة جلال سواء للأهلي أو للزمالك أو أي نادي أخر".

وعن رأيه في تعاقد الزمالك مع باتشيكو قال: "سبق ودرب الفريق وهو مدير فني متميز وأتمنى له التوفيق وأن يلملم أوراقه في هذه الفترة الصعبة".

وعن فايلر؟ أكد: "مستوى الفريق معه لم يكن مثل ما كان مع حسام البدري، وفايلر تم تضخيمه إعلاميًا وجماهيريًا".

واختتم: "أعتقد أن الأمر صعب بالنسبة لأي مدير فني أجنبي يقود الأهلي أو الزمالك قبل المواجهات الإفريقية".